Atlético goleó a Real Madrid y el derbi lo revivió en La Liga

Oscar Sandoval

Atlético goleó 5-2 a Real Madrid y rompió la cadena de tres empates consecutivos en el derbi para renacer en La Liga después de iniciar la temporada con altibajos. La figura de los ‘Colchoneros’ es Julián Alvarez quien opacó a Kylian Mbappé y su gol con un doblete.

Locura y pasión rojiblanca. 🔴⚪ pic.twitter.com/2joIIlnfDB — Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2025

Atlético necesitaba una victoria para seguir manteniendo la esperanza y después de 90 minutos salió reforzado luego de pasarle por encima al equipo blanco que fue sometido en la primera mitad en la que los locales salieron decididos a dejarse el alma y el orgullo los empujó sobre la portería de Thibaut Courtois.

Los rojibalncos sometieron desde el inicio al equipo blanco y después de varios minutos de agobio lograron ponerse en ventaja al 14 con un cabezazo de Robin LeNormand quien le ganó la posición a Aurélien Tchouaméni dentro del área. No bajaron el ritmo y mantuvieron el acecho sobre el arco de Courtois, pero el equipo blanco necesitó una jugada para igualar el derbi al 25.

El gol de Mbappé le dio fuerza a los ‘Merengues’ que le dieron vuelta al marcador a los 36 minutos por medio de Arda Güler quien remató dentro del área tras un desborde y un recorte de Vinícius Jr. sin embargo, no fue suficiente para tumbar a los locales que igualaron un derbi espectacular al 45+3 con un cabezazo de Alexander Sorloth.

La segunda mitad será un recuerdo imborrable para el Metropolitano que disfrutó de 45 minutos llenos de plenitud de un equipo que dio la cara en el momento justo para volver a la pelea con tres puntos que recortan a seis la distancia con los blancos.

Julián Alvarez apareció para adelantar a los ‘Colchoneros’ luego de un penal al 51 y encaminó la victoria con un golazo de tiro libre al 63 que apagó al Madrid que recibió la puntilla al 90+3 con un gol de Antoine Griezmann que dejó al Atlético vivo en La Liga.