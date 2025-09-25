Real Madrid, de cara al Derbi, con 3 jugadores lesionados

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid visitará al Atlético de Madrid en la Jornada 7 de La Liga en lo que supone un duelo de alto nivel y al que los ‘Merengues’ llegarán mermados.

Xabi Alonso expondrá el invicto ante el acérrimo rival con tres bajas: Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, todos con problemas musculares.

Pero no todo son malas noticias para el Real Madrid, pues Jude Bellingham y Eduardo Camavinga tuvieron actividad en la victoria sobre el Levante, mientras que Endrick podría tener minutos en el Derbi Madrileño.

Por su parte, los ‘Colchoneros’ viene de imponerse al Rayo Vallecano con un triplete de Julián Álvarez.