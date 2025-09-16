Malas noticias para Trent Alexander-Arnold

Redacción FOX Deportes

Trent Alexander-Arnold solo jugó cinco minutos del primer partido de la temporada 2025/26 de la Champions League.

El lateral del Real Madrid se llevó la mano a la parte posterior del muslo y pidió la sustitución. Doce horas después de la sustitución, el club ha confirmado sus peores sospechas.

De acuerdo con el reporte médico, el jugador presenta “una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda” y queda “pendiente de evolución”.

Aunque no se establece el tiempo exacto que Arnold estará fuera de las canchas, este tipo de lesión suele sanar entre seis y ocho semanas.