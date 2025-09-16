Publicación: martes 16 de septiembre de 2025

Héctor Cantú

¡Se rompió Trent Alexander-Arnold!

El nuevo refuerzo del Real Madrid se lesionó en el duelo ante el Olympique de Marsella

El Real Madrid ha recibido un golpe muy duro luego de que uno de sus nuevos refuerzos con más reflectores, Trent Alexander-Arnold, se lesionara en la presentación del Real Madrid en Champions League.

El defensa inglés, que llegó proveniente del Liverpool,  tuvo que abandonar en camilla el césped del Santiago Bernabéu luego de sentir una molestia en la pierna izquierda pasados los tres minutos de tiempo corrido.

De inmediato Xabi Alonso lamentó la lesión de su jugador, quien podría tener una lesión seria a falta de ser confirmada por el cuerpo médico del equipo merengue.

En caso de confirmarse un desgarro en el bíceps femoral, Trent Alexader-Arnold podría quedar fuera de circulación por varias semanas e incluso meses, dependiendo de la gravedad de la lesión.

Las frases que dejó la presentación de Trent Alexader-Arnold con el Real Madrid

Jugar en el Real Madrid es algo que no puedes ni imaginarte de niño. Esto es un sueño

