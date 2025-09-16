¡Se rompió Trent Alexander-Arnold!

Héctor Cantú

El Real Madrid ha recibido un golpe muy duro luego de que uno de sus nuevos refuerzos con más reflectores, Trent Alexander-Arnold, se lesionara en la presentación del Real Madrid en Champions League.

El defensa inglés, que llegó proveniente del Liverpool, tuvo que abandonar en camilla el césped del Santiago Bernabéu luego de sentir una molestia en la pierna izquierda pasados los tres minutos de tiempo corrido.

Trent Alexander-Arnold is replaced in under five minutes due to injury 🤕



Life at Real Madrid has not started how he would have liked 😓 pic.twitter.com/pUqva67haP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 16, 2025

De inmediato Xabi Alonso lamentó la lesión de su jugador, quien podría tener una lesión seria a falta de ser confirmada por el cuerpo médico del equipo merengue.

En caso de confirmarse un desgarro en el bíceps femoral, Trent Alexader-Arnold podría quedar fuera de circulación por varias semanas e incluso meses, dependiendo de la gravedad de la lesión.