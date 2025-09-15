Comienza el recorrido de Real Madrid en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid recibe a Olympique de Marsella en el primer partido de la temporada en la Champions League que como cada año está entre sus objetivos, el camino a la ‘16’ da inicio en el Santiago Bernabéu que espera una presentación sólida después del buen arranque en La Liga. El balón de la Champions League comienza a rodar y estos son los partidos de la jornada 1

El ‘Rey de Europa’ regresa a su torneo con cuentas pendientes porque la campaña pasada no levantó la ‘Orejona’ y para un club como el blanco eso es un fracaso, pero tiene una nueva oportunidad y el camino empieza ante Marsella que está en el mejor torneo de clubes por méritos propios.

El equipo francés que regresa al certamen continental después de dos temporadas, llega al Bernabéu con el papel de víctima ante un equipo que buscará empezar con el pie derecho y que cuenta con Kylian Mbappé en uno de sus mejores momentos.

El francés tiene una espina clavada, uno de los máximos en su carrera es levantar el título continental con los ‘Merengues’ y esta temporada buscará ser el líder que lleve a Real Madrid a la ‘16’.