Julián Álvarez, el hat-trick y una victoria que llena de confianza

EFE

Julián Alvarez, delantero del Atlético de Madrid, eligió el tercero de sus goles contra el Rayo Vallecano (3-2), porque fue “muy lindo, de zurda además, y casi al final para dar vuelta a un resultado”, al tiempo que explicó que su equipo va “a dar todo” para llevarse los tres puntos en el duelo contra el Real Madrid del próximo sábado en el Metropolitano.

“Necesitábamos sumar de a tres, ganar confianza ganando, veníamos haciendo buenos partidos, pero por detalles no se estaban dando los buenos resultados. Hay que seguir trabajando y mejorar algunas cosas para seguir esta racha de ganar y ganar”, declaró a Movistar+ a pie de campo del césped del Metropolitano tras la victoria.

La noche que Julián Alvarez anotó su primer hat-trick con Atlético de Madrid

Julián Alvarez falló un penalti el pasado domingo contra el Mallorca. Este miércoles anotó tres goles. El 1-0, el 2-2 y el 3-2. “Es parte del fútbol. A veces toca errar, toca meter y trabajas para hacer las cosas bien, ayudar al equipo y mejorar cada día”, afirmó el atacante, que ya mira al derbi contra el Real Madrid, este sábado en el Metropolitano.

“Pensar en este partido acá en casa, con toda nuestra gente, va a ser un lindo espectáculo y vamos a dar todo para llevarnos los tres puntos”, anunció.