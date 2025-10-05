Kylian Mbappé se queda solo en la cima de goleo

EFE

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid marcó por quinta jornada consecutiva para aumentar su ventaja al frente de la clasificación de LaLiga EA Sports tras la disputa de la octava jornada.



Mbappé, que cerró la victoria de su equipo ante el Villarreal (3-1), acumula nueve tantos, tres más que el argentino Julián Álvarez, atacante del Atlético de Madrid, que no pudo mantener su racha en Balaídos ante el Celta. Doblete de Kylian Mbappé que lo convierte en líder de goleo

Con cinco dianas se han situado el camerunés Etta Eyong, delantero del Levante, y el brasileño Vinicius Junior, autor del doblete que encaminó el triunfo del Real Madrid.



El colombiano 'Cucho' Hernández abrió la remontada del Betis en el campo del Espanyol con su cuarto tanto, cifra que alcanzó también el portugués Andre Silva, delantero del Elche. Ambos empatan con Ferran Torres, el polaco Robert Lewandowski (Barcelona), Borja Iglesias (Celta), Iván Romero (Levante) y el kosovar Vedat Muriqi (Mallorca).

Clasificación 8ª jornada



- Con 9 goles: Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid)

- Con 6 goles: Julián Alvarez (ARG) (1p) (Atlético de Madrid)

- Con 5 goles: Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Ferran Torres y Lewandowski (POL) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Andre Silva (POR) (Elche); Iván Romero (Levante); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).