Kylian Mbappé descansaría ante Kairat en la Champions League

Oscar Sandoval

La temporada es larga para Real Madrid que debe dosificar el esfuerzo de sus futbolistas, el descanso es básico para evitar lesiones y el partido contra Kairat de la Champions League servirá para reservar a Kylian Mbappé.

Mbappé empezó a tope la temporada y físicamente parece otro, vuela en el frente de ataque del equipo blanco y sus 10 goles en todas las competencias lo comprueban, sin embargo, Xabi Alonso tiene que tomar precaución y por esa razón lo mandaría al banquillo en Azerbaiyán.

El diario AS señala que el delantero “apunta a descansar” y su lugar podría ser ocupado por Gonzalo García quien cuenta con el respaldo de Alonso, sería la primera oportunidad de ser titular para el canterano en un duelo aparentemente tranquilo para los ‘Merengues’.

Mbappé volvería al 11 inicial el próximo sábado cuando el Madrid reciba a Villarreal para intentar alargar la racha goleadora en liga marcando en su quinto partido consecutivo.