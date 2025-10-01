Redacción FOX Deportes
Kylian Mbappé lidera la convocatoria de Francia
'Les Bleus' se enfrentarán a Azerbaiyán y a Islandia en la Fecha FIFA.
Didier Deschamps dio a conocer la lista de convocados de cara a los partidos de eliminatoria mundialista de Francia.
‘Les Bleus’ se medirán a Azerbaiyán y a Islandia los próximos 10 y 13 de octubre, por lo que ha llamado a 23 jugadores para los compromisos.
Kylian Mbappé encabeza la lista, junto con Jules Koundé, Michael Olise y Hugo Ekitike. Entre las nuevas adiciones a la plantilla están Lucas Chevalier, portero del PSG, y Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace.
En cuanto a las bajas, Deschamps no podrá contar con Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Rayan Cherki, todos ellos habituales en los llamados, pero actualmente lesionados.
💙 Ils porteront le maillot Bleu lors du prochain rassemblement d’octobre ! Voici la 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 de Didier Deschamps 📋— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 2, 2025
À noter la première convocation pour Jean-Philippe Mateta 🫡 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eFtL32j4ne
