"Kylian Mbappé es el mejor del mundo" ¿Alguien de acuerdo con David Alaba?

EFE

El austriaco David Alaba se rindió ante su compañero Kylian Mbappé, que extendió su dulce momento goleador con un hat-trick ante el Kairat Almaty (0-5), y aseguró que el delantero francés "es el mejor jugador del mundo".

"Kylian es un jugador muy importante para nosotros. Es el mejor jugador del mundo. Cada partido tiene algo para marcar un gol, corre para nosotros. Es muy importante en el campo, pero fuera también. Estamos muy felices de tenerlo en nuestro equipo", dijo en Real Madrid Tv.

Alaba disfrutó de su primera titularidad de la temporada en el partido de la Liga de Campeones de este martes y aseguró tras disputar los 90 minutos que está en buenas condiciones físicas para tener más continuidad en el equipo.

"Estoy muy bien, listo para jugar 90 minutos como hoy. Estoy muy feliz por haberlo hecho y me siento muy bien", afirmó. "Ganar como hoy era nuestro objetivo después del partido del fin de semana. Era muy importante nuestra reacción. Hoy hemos jugado muy bien, muy serios, ha sido top", subrayó.

Kylian Mbappé marcó hat-trick ante Kairat y llegó a 60 goles en la Champions League

"Estoy muy contento con Kylian"

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró este martes que el francés Kylian Mbappé, autor de un triplete ante el Kairat kazajo en Liga de Campeones, puede tener "una temporada espectacular".

"Está en un momento en que es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él (...). Puede hacer una temporada espectacular", dijo en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty tras el 0-5 infligido al equipo local.

En alusión a su rendimiento y lo que llamó "influencia positiva" en sus compañeros, añadió: "Estoy muy contento con Kylian".