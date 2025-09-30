Real Madrid fue mucha pieza para Kairat en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid venció 5-0 a Kairat y salió de Kazajistán con su segunda victoria de la temporada en la Champions League para mantener el paso perfecto y ocupar los primeros puestos de la tabla general con seis unidades. La figura fue Kylian Mbappé quien anotó su segundo hat-trick como 'Merengue' en el torneo.

Kairat perdió el invicto a nivel continental después de cuatro partidos y ser valiente no le bastó ante el equipo blanco que le pasó por encima en un día de oportunidades para David Alaba, Raúl Asencio, Fran García y Dani Ceballos quienes saltaron como titulares.

El conjunto kazajo intentó atacar a los visitantes que después de unos minutos de desconcierto, se adueñaron del balón para comenzar a dominar y adelantarse en el marcador tras un error defensivo y una falta sobre Franco Mastantuono en el área que Mbappé transformó en su tercer tanto esta temporada en el torneo a los 25 minutos.

El gol del francés rompió el partido y los ‘Merengues’ fueron a más, insistieron sobre la portería local, pero no aumentaron la ventaja en una primera mitad que quitando los primeros minutos de empuje kazajo perteneció al ‘Rey de Europa’.

Mbappé se destapó en el complemento con dos goles para convertir su segundo hat-trick con la camiseta del Madrid y llegar a 60 dianas en La Liga de Campeones. El 2-0 un golazo a velocidad a pase de Thibaut Courtois y una definición picando el esférico por encima de la salida del portero.

Eduardo Camavinga y Brahim Díaz redondearon la goleada que dejó al conjunto ‘Merengue’ en lo más alto de la tabla por la diferencia de goles y pensando en el duelo de la próxima jornada ante la Juventus.