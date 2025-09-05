Publicación: viernes 5 de septiembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé, muy cerca de ser el goleador histórico de Francia

Marcó su tanto #51 con 'Les Bleus' e igualó a Thierry Henry.

Kylian Mbappé sigue haciendo historia con Francia, pues marcó su tanto #51 con ‘Les Bleus’, lo que significó igualar a Thierry Henry en el segundo sitio de la tabla de goleadores históricos.

El delantero hizo el 2-0 ante a Ucrania en partido de eliminatoria mundialista tras una jugada llena de magia y talento.

Mbappé consiguió la anotación al minuto 82 tras recorrer prácticamente medio campo y quitarse de encima a Illia Zabarnyi con un soberbio recorte. Ya frente al arco, sacó un disparo cruzado de derecha imposible para Anatoliy Trubin.

Francia se estrenará ante Ucrania, el viernes 5 de septiembre
Ahora, ‘Donatello’ tiene ante sí el récord de Olivier Giroud, quien hizo 57 goles con la camiseta de la Selección Francesa, cifra que Mbappé podría conseguir este mismo año.

A ‘Les Bleus’ le restan cinco compromisos en lo que resta de 2025, ante Islandia y Azerbaiyán, en dos ocasiones, y Ucrania; ‘Donatello’ ha marcado en los últimos tres compromisos del cuadro nacional.

