Kylian Mbappé, muy cerca de ser el goleador histórico de Francia

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé sigue haciendo historia con Francia, pues marcó su tanto #51 con ‘Les Bleus’, lo que significó igualar a Thierry Henry en el segundo sitio de la tabla de goleadores históricos.

El delantero hizo el 2-0 ante a Ucrania en partido de eliminatoria mundialista tras una jugada llena de magia y talento.

Mbappé consiguió la anotación al minuto 82 tras recorrer prácticamente medio campo y quitarse de encima a Illia Zabarnyi con un soberbio recorte. Ya frente al arco, sacó un disparo cruzado de derecha imposible para Anatoliy Trubin.

Ahora, ‘Donatello’ tiene ante sí el récord de Olivier Giroud, quien hizo 57 goles con la camiseta de la Selección Francesa, cifra que Mbappé podría conseguir este mismo año.

A ‘Les Bleus’ le restan cinco compromisos en lo que resta de 2025, ante Islandia y Azerbaiyán, en dos ocasiones, y Ucrania; ‘Donatello’ ha marcado en los últimos tres compromisos del cuadro nacional.