Francia se impone sin problemas a Ucrania

Karla Villegas Gama

Francia se estrenó con una victoria de 2-0 en su visita a Ucrania, en las eliminatorias de la UEFA de cara al Mundial de 2026, y se sitúa en el segundo sitio del Grupo D.

Los de Didier Deschamps salieron titubeantes al terreno de juego, ante un rival que buscó sorprender en los primeros minutos del encuentro.

Francia inicia su camino al Mundial con Kylian Mbappé al frente

Sin embargo, ‘Les Bleus’ se recompusieron y, a base de pases al espacio y transiciones, metieron en aprietos a una Ucrania que se multiplicó en la defensa para soportar los embates de Kylian Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise y Bradley Barcola.

No obstante, al minuto 10 cayó el primer gol francés, gracias a un pase preciso de Barcola para Olise. El atacante del Bayern Munich solo necesitó de un toque para superar a Anatoliy Trubin.

A partir de ese momento los bicampeones del mundo se hicieron con el control del partido, paseando el esférico de un lado a otro y generando oportunidades claras de gol que Trubin les negó una y otra vez.

J-1 avant le début des 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐂𝐃𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟔 👊



🇺🇦🇫🇷 à 20h45 sur TF1#FiersdetreBleus pic.twitter.com/jVO0ERwyVa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 4, 2025

Ucrania intentó igualar los cartones, pero en cuanto se decidía a atacar, ‘Les Bleus’ contratacaban con vehemencia.

Después de un puñado de oportunidades, Mbappé consiguió el segundo tanto de su equipo a base de velocidad y talento. ‘Donatello’ recorrió media cancha con la presión de Illia Zabarnyi, pero consiguió dejarlo en el camino y sacar un disparo cruzado de derecha para el 2-0 definitivo.

Con su tanto, Mbappé iguala a Thierry Henry en el segundo sitio de la tabla de goleadores históricos.