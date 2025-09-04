Kylian Mbappé ha "evolucionado" y ya no se queja del calendario

Redacción FOX Deportes

El capitán de la Selección Francesa, Kylian Mbappé ya no es el mismo de antes: esta vez evitó criticar el aumento de partidos por temporada del nuevo calendario y tan solo opinó que hace falta más reposo, porque "nunca" vio a un jugador "hacer 60 partidos a su mejor nivel".

"Nunca vi a un jugador completar 60 partidos a su mejor nivel. Quizá físicamente sí, pero en términos de nivel, eso no es posible. Siempre habrá partidos en los serás menos bueno", estimó el jugador del Real Madrid en la conferencia de prensa de cara al duelo clasificatorio al Mundial de 2026 contra Ucrania, el cual disputa en Polonia.

J-1 avant le début des 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐂𝐃𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟔 👊



🇺🇦🇫🇷 à 20h45 sur TF1#FiersdetreBleus pic.twitter.com/jVO0ERwyVa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 4, 2025

El capitán de Francia tiene una idea más madura respecto a la cantidad de partidos y explicó que su opinión sobre el calendario ha cambiado, sin embargo, sostiene que los jugadores necesitan más descanso.

"¿Jugamos demasiado? No. Mi opinión ha evolucionado. Lo pensé en un momento, pero ya no lo creo necesariamente. Puedo entender que la gente quiera que juguemos. Puedo tratar de entender a la gente en su sofá que dice que ganamos mucho dinero y que, por lo tanto, debemos jugar. Mi opinión evoluciona. Simplemente creo que necesitamos un poco más de descanso", sostuvo.