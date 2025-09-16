¿Vinícius Junior se sintió ofendido por ser suplente en el Real Madrid?

Redacción FOX Deportes

Si a muchos sorprendió la suplencia de Vinícius para el primer partido de Champions League de la temporada, no debería ser así, pues todo es parte del plan del técnico Xabi Alonso ante la exigente calendarización de partidos.

"Nadie se tiene que sentir ofendido", aseguró el técnico en la conferencia de prensa posterior al duelo ante el Marsella.

"Estamos en un momento del calendario muy exigente y necesitamos a todos, a Vini, a Rodrygo, a Franco, a Brahim, a Gonzalo. Lo importante es que todos se sientan preparados porque vamos a necesitarlos durante la temporada", aseguró el estratega luego de la victoria 2-1 en el Santiago Bernabéu.

Per, ¿hubo alguna explicación para el brasileño tras hacerlo ingresar a los 63 minutos del partido? El estratega prefirió no ahondar en detalles.

"Si hay conversaciones privadas se quedan en el vestuario. Hay momento para todos y nadie va a jugar todos los partidos. Nadie se tiene que sentir ofendido por no jugar un partido", insistió el técnico, quien está viviendo su primera temporada como entrenador del conjunto 'merengue'.

"Necesitamos a todos. El calendario es muy exigente. Vini ha entrado bien y los cambios están teniendo un impacto muy bueno. No son solo importantes los que inician, el futbol no va en esa dirección", sentenció.