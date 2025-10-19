Vinícius Jr, el 'nuevo villano' del futbol español

Héctor Cantú

Vinícius Júnior ha vuelto a ganarse las críticas en el futbol español luego de su actuación en el partido donde el Real Madrid venció, con muchos apuros, al Getafe por la mínima diferencia.

Aunque Vini no fue titular, su entrada al campo terminó por cambiar en su totalidad la historia del partido. Fiel a su estilo, el brasileño terminó por sacar de quicio a los jugadores del Getafe y terminó por incidir en las dos expulsiones.

No solo eso, Vini se mofó del técnico azulón, José Bordalás, luego de que enviara a la cancha a Allan Nyom, quien en su primera jugada terminó por detener con el brazo a Vinicius, haciéndose acreedor a la tarjeta roda.

“Vinícius se ha dirigido a mí diciéndome: “muy buen cambio”. Luego ha venido Bellingham a decirme algo y le he dicho que se pusiera a jugar. Vinícius no tiene que venir a provocar y decirme nada. El esfuerzo se ha ido al traste. Los chicos se han vaciado. Estamos sufriendo muchas adversidades, pero la expulsión de Nyom ha marcado el partido”, detalló.

Pero los críticas hacia Vinícius no han cesado, pues se le acusa de exagerar cada una de las faltas recibidas, además de buscar confrontar verbalmente a sus rivales para llevarlos al límite.

Esto, aunado a los criterios arbitrales tan dispares en el futbol español, han convertido a Vinícius Júnior y su estrategia explosiva, en los villanos del fin de semana.

Ahora, Vini tendrá dos duras pruebas con el Real Madrid. Primero tendrá que enfrentarse a la Juventus en la UEFA Champions League y después, medirse contra el Barcelona en una nueva edición de El Clásico, donde intentará poner en práctica su estilo de juego que a muchos no gusta.