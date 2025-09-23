Vinícius Jr. confesó que Luka Modric le enseñó a disparar con la parte externa

Redacción FOX Deportes

Vinícius Jr. analizó su gol en la victoria 1-4 de Real Madrid ante Levante, que marcó con el exterior del pie derecho y aseguró que su ex compañero, el croata Luka Modric, al que echan “de menos”, le “enseñó” a hacer este tipo de golpeos.

“Luka Modric me enseñó; le echamos de menos. Muy contento con el partido. Lo hemos hecho muy bien desde el principio en la presión y en la posesión. Si jugamos así, vamos a ganar siempre”, dijo en Realmadrid TV.

“Ojalá pueda seguir marcando goles así. Este es uno de los más bonitos que he hecho. Buen gol y contento con eso”, añadió un Vinícius que, con el de este martes, suma siete goles ante el Levante en ocho enfrentamientos.

“Un campo muy difícil, pero siempre que vengo aquí marco goles. De cara al derbi que nos viene... hemos ganado todos los partidos y queremos seguir así. Estamos con muchas ganas del derbi, ahora toca descansar y disfrutar de la victoria y ojalá podamos ganar el sábado”, apuntó.