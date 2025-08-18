Carlo Ancelotti dará descanso Vinícius Jr. y convocará a Neymar

Redacción FOX Deportes

Carlo Ancelotti, dará descanso a Vinícius Jr. y no lo convocará para el partido de Brasil contra Bolivia por las eliminatorias mundialistas, informó este lunes el portal Ge.

Vini Jr. no figura en la prelista de convocados para los próximos partidos de las eliminatorias mundialistas, enviada este fin de semana a la FIFA y a los clubes de fútbol, por lo que no podrá ser convocado, según el medio deportivo.

🇧🇷 ISSO É BRASIL! 💛💚



Vem aí mais uma página da nossa história.



Fique ligado na agenda da Seleção e acompanhe cada passo da Seleção.



Juntos, dentro e fora de campo! pic.twitter.com/QdSUQqcpzq — brasil (@CBF_Futebol) August 18, 2025

El delantero del Real Madrid tiene un partido de sanción por acumular dos tarjetas amarillas, por lo que ya sabía que no podría jugar el próximo encuentro de Brasil, contra Chile en el Maracaná el próximo 4 de septiembre.

Sí podría haber sido convocado para la visita a Bolivia, en la última jornada de las eliminatorias, que se disputará el día 9 de septiembre en El Alto, pero Ancelotti decidió darle descanso.

En la prelista de convocados sí figuran nombres como Neymar y los madridistas Rodrygo y Éder Militão, ausentes en la primera convocatoria de Ancelotti, el pasado junio, por lesiones.