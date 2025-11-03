Real Madrid es un dolor de cabeza para Liverpool en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid regresa a Anfield en donde cayó la temporada pasada después de tres victorias y un empate, la historia entre ambos está marcada por las finales de la Champions League en las que se han enfrentado y esa marca también pertenece al conjunto ‘Merengue’.

Liverpool y Madrid escribirán el treceavo capítulo de su historia en la Liga de Campeones este martes, los locales intentarán frenar el paso perfecto del equipo blanco que inició el torneo con tres triunfos consecutivos y recortar la distancia en los duelos directos.

El conjunto inglés levantó el título continental en 1981 a costa del Madrid y se convirtió en un rival incómodo al que los españoles no pudieron derrotar en las primeras tres batallas, sin embargo, en 2014 se volvió a encontrar al ‘Rey de Europa’ y las cosas comenzaron a cambiar.

De los últimos nueve choques continentales entre ambos equipos, el equipo blanco ha ganado siete, empatado uno y perdido uno, se convirtió en verdugo de los ‘Reds’ luego de levantar la ‘Orejona’ en 2018 y 2022, a manera de revancha y dejarlos en el camino en dos eliminatorias directas.