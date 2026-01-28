Publicación: miércoles 28 de enero de 2026

Oscar Sandoval

Real Madrid perdió ante Benfica y cayó a los playoffs de la Champions League

Benfica doblegó al conjunto ‘Merengue’ y se metió a la fase de eliminatoria

Benfica dependía de un milagro para tener un lugar en el playoff de la Champions League, hizo su tarea tras vencer 4-2 a Real Madrid y ambos tendrán que buscar su lugar en octavos de final a través del playoff.

El futuro de Benfica en el torneo hubiera sido diferente si a lo largo de las ocho jornadas hubiera tenido el ritmo e intensidad de esta noche, pero el hubiera no existe. El conjunto portugués lo dejó todo para el final y consiguió una victoria milagrosa con un gol de último minuto del portero para seguir con vida en la Liga de Campeones.

El Madrid perdió su lugar directo a octavos de final y tendrá que jugarse la vida en el playoff, se puso por delante en el marcador con un gol de Kylian Mbappé a los 30 minutos, pero ‘Las Águilas’ volaron para venir de atrás y darle vuelta al marcador antes del descanso.

Kylian Mbappé terminó la fase de liga de la Champions League como goleador

Kylian Mbappé terminó la fase de liga de la Champions League como goleador

Andreas Schjelderup (2) y Vangelis Pavlidis sacaron al equipo lisboeta del bache y despertaron la ilusión por el playoff. Mbappé recortó distancias al 58 y dejó al conjunto ‘Merengue’ dentro del ‘Top 8’, sin embargo, un gol de Alisson Santos de Sporting ante Athletic al 90+4 lo llevó a la novena posición de la tabla por primera vez en la temporada.

Ganar no era suficiente para Benfica que necesitaba un gol más y lo consiguió de forma agónica cuando los visitantes jugaban con nueve, al 90+6 en el último balón al área con un cabezazo de Anatoli Trubin quien le ganó en el salto a David Alaba para meter a ‘Las Águilas’ al playoff y la alegría de unos fue decepción para otros.

