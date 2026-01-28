Real Madrid perdió ante Benfica y cayó a los playoffs de la Champions League

Oscar Sandoval

Benfica dependía de un milagro para tener un lugar en el playoff de la Champions League, hizo su tarea tras vencer 4-2 a Real Madrid y ambos tendrán que buscar su lugar en octavos de final a través del playoff. IT'S DONE!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/BmtcsW4hHj — SL Benfica (@slbenfica_en) January 28, 2026

El futuro de Benfica en el torneo hubiera sido diferente si a lo largo de las ocho jornadas hubiera tenido el ritmo e intensidad de esta noche, pero el hubiera no existe. El conjunto portugués lo dejó todo para el final y consiguió una victoria milagrosa con un gol de último minuto del portero para seguir con vida en la Liga de Campeones.

El Madrid perdió su lugar directo a octavos de final y tendrá que jugarse la vida en el playoff, se puso por delante en el marcador con un gol de Kylian Mbappé a los 30 minutos, pero ‘Las Águilas’ volaron para venir de atrás y darle vuelta al marcador antes del descanso.

Kylian Mbappé terminó la fase de liga de la Champions League como goleador

Andreas Schjelderup (2) y Vangelis Pavlidis sacaron al equipo lisboeta del bache y despertaron la ilusión por el playoff. Mbappé recortó distancias al 58 y dejó al conjunto ‘Merengue’ dentro del ‘Top 8’, sin embargo, un gol de Alisson Santos de Sporting ante Athletic al 90+4 lo llevó a la novena posición de la tabla por primera vez en la temporada.

Ganar no era suficiente para Benfica que necesitaba un gol más y lo consiguió de forma agónica cuando los visitantes jugaban con nueve, al 90+6 en el último balón al área con un cabezazo de Anatoli Trubin quien le ganó en el salto a David Alaba para meter a ‘Las Águilas’ al playoff y la alegría de unos fue decepción para otros.