Nada cambió y Real Madrid perdió contra Manchester City en la Champions League

Oscar Sandoval

Real Madrid cayó por segunda vez en la temporada en la Champions League, lo hizo luego de perder 2-1 ante Manchester City que remontó el partido y la derrota dejó a Xabi Alonso al borde del abismo.

El inicio causó optimismo en el Santiago Bernabéu y el gol de Rodrygo encendió la esperanza, pero los visitantes le dieron vuelta al marcador en ocho minutos, la reacción nunca llegó y la directiva podría tomar la decisión de terminar con el ciclo del técnico porque el futbol en conjunto no aparece.

El elenco ‘Merengue’ salió con el cuchillo entre los dientes, con intensidad superó a los ‘Cityzens’ en la primera parte del duelo y Rodrygo anotó el 1-0 en una jugada a velocidad desde la banda que finalizó en el área cruzando a Gianluigi Donnarumma a los 28 minutos para festejarlo con Alonso.

Victory at the Bernabeu! 🤩



⚪️ 1-2 💚 pic.twitter.com/l6hs2fVA3k — Manchester City (@ManCity) December 10, 2025

Los visitantes reaccionaron al 35 luego de un error de Thibaut Courtois quien rechazó un remate de cabeza tras un tiro de esquina dejando el balón suelto en el área chica y Nico O’Reilly marcó el 1-1.

El Madrid intentaba dejar atrás el golpe que significó el empate cuando el VAR llamó al árbitro para revisar una falta de Antonio Rüdiger sobre Erling Haaland, la decisión final fue penal y el noruego le dio vuelta al marcador a los 43 minutos.

Xabi Alonso le movió de todo al equipo blanco en la segunda parte, sacó defensas para meter atacantes y acabó jugando con cuatro al frente. La estrategia no funcionó porque los ‘Merengues’ se quedaron frustrados, sin ideas y el técnico con la soga al cuello.