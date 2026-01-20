Bodø/Glimt comprometió a Manchester City en la Champions League

Oscar Sandoval

Bodø/Glimt escribió una de esas historias que solo son posibles en la Champions League luego de vencer 3-1 a Manchester City que podría perder su lugar en el ‘Top 8’ y el boleto directo a octavos de final, un resultado desafortunado que llevaría a los ‘Cityzens’ a los playoffs. Defeat in Norway.



🟡 3-1 💚 pic.twitter.com/GhgBecuyG2 — Manchester City (@ManCity) January 20, 2026

El viaje a Noruega dejó helado al City que comenzó el partido tocando la puerta de los locales, sin embargo, dejó espacios en la parte de atrás y en dos minutos, con dos contragolpes, Bodø lo dejó contra la pared y no pudo reaccionar.

Kasper Hogh fue el verdugo de los ‘Cityzens’ luego de abrir el marcador a los 22 minutos con un cabezazo en el área chica tras un centro cruzado desde la banda derecha. Los visitantes no aprendieron la lección y el delantero danés marcó el 2-0 al 24 luego de un error en mediocampo y otra transición a velocidad.

¡Hazaña del Bodo/Glimt; le marcó doblete al Manchester City en 2 minutos!

La respuesta del conjunto inglés no apareció y el ‘Rayo’ amplió la distancia al 58 con un golazo de Jens Petter Hauge quien tomó la pelota pegado a la banda a la altura del mediocampo, desbordó, recortó hacía el centro y disparó a portería colocando el balón en el ángulo lejos del alcance de Gianluigi Donnarumma.

El City intentó meterse al partido luego de recortar distancias a los 60 minutos con un tanto de Rayan Cherki, pero la expulsión de Rodri al 62 dejó el duelo en poder de los locales que mantuvieron el ritmo y consiguieron el primer triunfo de su historia en la Champions League.