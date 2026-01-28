Publicación: miércoles 28 de enero de 2026

Karla Villegas Gama

Tottenham regresa a octavos de final de la Champions League

Los 'Spurs' se impusieron al Eintracht Frankfurt.

Pasaron tres años para que Tottenham regresara a los octavos de final de la Champions League, gracias a su triunfo 0-2 sobre el Eintracht Frankfurt en la Jornada 8 del torneo.

Los ‘Spurs’ se metieron al Deutsche Bank Park y dominaron el encuentro de principio a fin, aunque el primer tiempo estuvo más nivelado.

Las ‘Águilas’ ya no se jugaban nada más que el orgullo, pero ni ante su gente pudieron contener a los ingleses que intentaron de todo para abrir el marcador en los primeros 45 minutos del duelo.

En el arranque del complemento, Randal Kolo Muani aprovechó que un cabezazo de Cristian Romero se estrelló en el poste para tomar el rebote y abrir el marcador frente a su exequipo al 47’.

Los ingleses apretaron para ampliar la ventaja y lo consiguieron al 77’ por conducto del recién ingresado Dominic Solanke. El delantero sacó un disparo de derecha dentro del área para superar a Kauã Santos.

No hubo tiempo para más y Tottenham culminó en el cuarto sitio de la tabla general.

