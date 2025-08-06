Publicación: viernes 8 de agosto de 2025

Karla Villegas Gama

Randal Kolo Muani interesa al Newcastle

El delantero del PSG busca equipo; los 'Magpies' refuerzos en el ataque.

Newcastle busca reforzar su delantera y uno de los prospectos es Randal Kolo Muan, luego de que Benjamin Sesko se decantara por el Manchester United.

De acuerdo con Sky Sports, el francés interesa a los ‘Magpies’, que entrarían en la pelea, junto con la Juventus, por hacerse con los servicios del jugador.

Kolo Muani tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2028; sin embargo, no tiene cabida en el equipo de Luis Enrique, por ello, se marchó cedido para la segunda mitad de la campaña 2024/25 con la ‘Vecchia Signora’; en cinco meses consiguió ocho goles en 16 partidos.

Su desempeño despertó el interés del equipo italiano por firmarlo definitivamente, pero el fichaje no se ha concretado.

8 futbolistas del PSG no entran en los planes de Luis Enrique

Además de los juveniles Ilyes Housni y Lucas Lavallée, hay seis figuras que buscan equipo.
Randal Kolo Muani: Tiene contrato con el PSG hasta 2029. Estuvo a préstamo con la Juventus de enero a junio de 2025.
Carlos Soler: Tiene contrato con el PSG hasta 2028. Estuvo a préstamo con el West Ham para la temporada 2024/25.
Milan Skriniar: Tiene contrato con el PSG hasta 2028. Estuvo a préstamo con el Fenerbahçe de enero a junio de 2025.
Marco Asensio: Tiene contrato con el PSG hasta 2026. Estuvo a préstamo con el Aston Villa de febrero a junio de 2025.
Renato Sanches: Tiene contrato con el PSG hasta 2027. Estuvo a préstamo con el Benfica para la temporada 2024/25.
Nordi Mukiele: Tiene contrato con el PSG hasta 2027. Estuvo a préstamo con el Bayer Leverkusen para la temporada 2024/25.

