Randal Kolo Muani interesa al Newcastle

Karla Villegas Gama

Newcastle busca reforzar su delantera y uno de los prospectos es Randal Kolo Muan, luego de que Benjamin Sesko se decantara por el Manchester United.

De acuerdo con Sky Sports, el francés interesa a los ‘Magpies’, que entrarían en la pelea, junto con la Juventus, por hacerse con los servicios del jugador.

Kolo Muani tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2028; sin embargo, no tiene cabida en el equipo de Luis Enrique, por ello, se marchó cedido para la segunda mitad de la campaña 2024/25 con la ‘Vecchia Signora’; en cinco meses consiguió ocho goles en 16 partidos.

Su desempeño despertó el interés del equipo italiano por firmarlo definitivamente, pero el fichaje no se ha concretado.