Con 9 goles en 2 partidos, el Newcastle está en octavos de final

Redacción FOX Deportes

Si nos quedáramos solo con el partido de vuelta, hubiera sido una despedida decorosa para el Qarabag...

El Newcastle venció 3-2 al equipo de Azerbaiyán en casa, se clasificó para los octavos de final de la Champions League y conocerá su destino para la siguiente ronda en el sorteo del viernes.

Pero como esta es una eliminatoria a dos partidos, donde ambos resultados se acumulan para definir el marcador, resulta que el equipo inglés se impuso con un despiadado 9-3 ante el conjunto de Bakú.

Y de hecho, se esperaba que la diferencia fuera mucho mayor después de que Sandro Tonali y Joelinton anotaran los dos primeros goles del encuentro al 4’ y al 6’, sin embargo, la cuenta ya no siguió en el primer tiempo y el marcador en la vuelta terminó siendo mucho más decoroso en el complemento.

Job done ☑️



We progress into the @ChampionsLeague Round of 16! 🙌 pic.twitter.com/exyIlDTqCX — Newcastle United (@NUFC) February 24, 2026

Camilo Durán descontó al 50’ y Elvin Jafarguliyev anotó el segundo de su equipo al 57’, sin embargo, el empate no llegó, pues en medio de estos dos tantos (al 52’) Sven Botman marcó para las ‘Urracas’.

Sí, una serie de 12 goles que favoreció al equipo de St. James Park, que está viviendo un gran momento en la Champions, a pesar de que se ubica debajo de la media tabla tras 27 fechas en la Premier League.

El Qarabag se metió a los playoffs al finalizar en el sitio número 22 de la fase de liga (10 posiciones por debajo de su último rival) y sus mejores partidos los vivió en las victorias contra el Benfica, el Copenhague y el Eintracht Frankfurt, sin embargo, también se llevó tremendas goleadas del Liverpool y del mismo Newcastle.