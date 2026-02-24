¡Dramatismo puro! Atalanta se anota una remontada descomunal

Héctor Cantú

El Atalanta se ha clasificado a la ronda de los octavos de final luego de vencer al Borussia Dortmund en la última jugada del encuentro, para dejar el marcador final en 4-1.

El 2-0 del equipo amarillo fue insuficiente en el partido de vuelta. Mucho más, cuando los errores individuales fueron trascendentes y permitieron que el equipo de azul y negro se cargara de inspiración y buen futbol.

Ginaluca Scamacca fue el encargado de abrir el tanteador con una anotación tempranera. Apenas a los 5 minutos el camiseta número 9 empupjó el balón a las redes luego de un centro por el costado izquierdo que no pudo ser cortado por ninguno de los dos defensas centrales del Borussia.

El vendaval del equipo italiano fue creciendo con el pasar de los minutos ante la nula posibilidad del Dortmund de parar a su rival. En los minutos finales de la primera mitad llegó el segundo tanto que inyectó de adrenalina y esperanza a los de casa.

Davide Zappacosta puso el 2-0 con un disparo de larga distancia que no pudo contener el arquero Kbel. Con este tanto, el empate global estaba servido sobre la mesa.

COMEBACK COMPLETE ⚫️🔵



Mario Pašalić puts Atalanta 3-0 up on the night, and 3-2 up on aggregate 🔥 pic.twitter.com/Nc9iHBCgFc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 25, 2026

Pero el partido apenas se estaba cargando de emociones. Al minuto 57, Mario Pasalic puso el 3-0 en el tanteador con un remate de cabeza preciso para ponerle sello de histórico a la remontada.

Sin embargo, el Dortmund lograría empatar el tanteador con un golazo de Karim Adeyemi a 15 minutos del final, lo que parecía sellar la definición del ganador en el tiempo suplementario.

Karim Adeyemi that is INCREDIBLE 🟡



The Dortmund forward scores a beauty to bring both teams level on aggregate 🤯 pic.twitter.com/N1YiG6CPuP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 25, 2026

Y el drama llegó en la última jugada. Un error del arquero del Dortmund propició que Bensebaini pateara la cabeza de su rival, acción que fue decretada como penal luego de ser revisada en el VAR.

Samardzic no se tentó el corazón y con una ráfaga colocada al ángulo superior izquierdo del guardameta, puso el 4-1 final y selló, con su gol, el boleto para el Atalanta a los octavos de final de la Champions League.