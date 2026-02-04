Atalanta goleó y eliminó a la Juventus de la Coppa Italia

Redacción FOX Deportes

Atalanta firmó una contundente victoria 3-0 sobre Juventus en los cuartos de final de la Coppa Italia, resultado que selló su pase a las semifinales del torneo.

El conjunto de Bérgamo impuso condiciones en casa y dejó sin reacción a una Juventus que nunca encontró respuestas. La eliminación representa un golpe duro para los 'bianconeri' en una competencia donde históricamente han sido protagonistas.

El marcador se abrió al minuto 27, cuando Gianluca Scamacca convirtió desde el punto penal y adelantó a Atalanta. Juventus tuvo mayor posesión en varios tramos, pero careció de profundidad y claridad en el último tercio del campo.

La falta de contundencia comenzó a minar la confianza del equipo visitante antes del descanso.

En la segunda parte llegó el desmoronamiento definitivo de la Juventus. Kamaldeen Sulemana amplió la ventaja al 77’ tras una acción rápida que evidenció los problemas defensivos del rival.

Con los espacios abiertos y el ánimo quebrado, Atalanta encontró facilidades para manejar el ritmo del partido.

El golpe final lo dio Mario Pasalic al 85’, sentenciando una noche perfecta para La Dea. Para Atalanta, el triunfo reafirma su crecimiento competitivo y la coloca nuevamente entre los aspirantes al título copero.

Para Juventus, la derrota obliga a replantear prioridades y concentrar sus esfuerzos en la Serie A tras quedar fuera de la Coppa Italia.