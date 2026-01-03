Atalanta venció a la Roma que dio un paso atrás en la Serie A

Oscar Sandoval

Un gol de Giorgio Scalvini recuperó a Atalanta que apura sus opciones de meterse a la zona europea luego de vencer a la Roma que tiene dos derrotas en los últimos tres partidos, resultados que lo dejan a cinco puntos de Milan que es líder de la Serie A.

Roma perdió los primeros dos puntos del año y se alejó de la lucha por el liderato, necesitaba ganar para seguir en la pelea, pero un tanto tempranero provocó la caída y peligra su puesto en la clasificación porque Como podría igualar sus 33 unidades.

El gol de la victoria llegó a los 12 minutos tras un tiro de esquina y un error de Svilar quien no se quedó con el balón y lo dejó a placer de Scalvini quien mandó el balón a las redes con un remate sobre la línea para darle los tres puntos al conjunto de Bérgamo.

La Roma navegó contra corriente y buscó el empate, pero no tuvo fortuna, se fue en blanco y no pudo conseguir la primera victoria del año para seguir soñando con la Serie A.