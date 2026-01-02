Milan agita el liderato de la Serie A y compromete al Inter

Redacción FOX Deportes

Hay nuevo líder en la Serie A de Italia, pero apenas se ha jugado un partido de la fecha número 17.

El Milan venció 1-0 al Cagliari y comprometió al Inter a ganar si quiere defender la cima de la tabla.

Tras un mal primer tiempo, donde no pateó ni una sola vez a la portería, el equipo de Massimiliano Allegri salió con una mejor actitud hacia el complemento y mostró su versión más voraz.

A los 50 minutos, Rafael Leao controló con pierna derecha y sacó un tiro imparable con la izquierda entre una nube adversarios. El arquero Elia Caprile alcanzó a tocar el balón, pero no a detenerlo.

Sexto gol en esta Serie A para el atacante portugués, cuyo aporte ha sido clave para que el Milan esté discutiendo el primer lugar de la tabla con el Inter, pese a no tener un centro delantero nominal.

El equipo rossonero anunció desde temprano el fichaje de Niclas Fullkrug, pero no fue convocado para este encuentro, que, por cierto, es el octavo de forma consecutiva que se pierde el mexicano Santiago Giménez por su lesión (y posterior cirugía) en el tobillo, situación que todavía lo tendrá de baja unas semanas.

Con 38 puntos en 17 partidos, el Milan ha tomado la cima del campeonato italiano, pero solo podrá mantenerla en caso de que el Inter (36 puntos) no gane en su partido del domingo ante el Bologna.