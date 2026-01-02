Llegó el reemplazo de Santiago Giménez; el Milan anuncia a Niclas Fullkrug

Enrique Gómez

Nadie sabe con exactitud cuándo volverá a jugar Santiago Giménez, por eso el Milan tuvo que acudir al mercado para fichar a un centro delantero que ayude a mantener al equipo en el liderato de la tabla.

Niclas Fullkrug es nuevo jugador del Milan y usará el número 9 por el resto de la temporada.

El club rossonero anunció que el alemán de 32 años llega en calidad de préstamo con opción a compra.

Nacido en Hannover, Alemania, el 9 de febrero de 1993, Niclas Fullkrug se formó en la cantera del Werder Bremen y comenzó su carrera como jugador en Alemania, jugando para el Greuther Fürth, el Núremberg y el Hannover 96 antes de regresar al Werder Bremen en 2019.

En el verano de 2023, fichó por el Borussia Dortmund, donde disputó 42 partidos y marcó 15 goles en una sola temporada, tres de ellos en la Champions League, competición en la que también fue titular en la final contra el Real Madrid. Tras su paso por el Borussia, el delantero alemán dio el salto a la Premier League y fichó por el West Ham United. En noviembre de 2022, Fullkrug fue convocado por primera vez a la selección absoluta y fue incluido en la convocatoria de Alemania para el Mundial de Catar.

Fullkrug no jugaba con el West Ham desde el 30 de noviembre y aunque tampoco anotó gol en el segundo semestre del 2025, Massimiliano Allegri espera que el alemán tenga un aporte clave con el Milan hacia la segunda mitad de la temporada. Y es que Con su eliminación en la Copa y en la Supercopa, el Milan ya solo aspira al título de la Serie A y por ahora, marcha en segundo lugar con 35 puntos, tres más que el quinto lugar (Juventus) y uno menos que el líder Inter.

Ante la baja de Santiago Giménez, recientemente operado por una lesión en el tobillo que lo tiene sin jugar desde el 28 de octubre, el Milan optó por reforzar su delantera, pero ¿qué pasará cuando vuelva el mexicano?