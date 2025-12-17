Santiago Giménez, lleno de energía tras su operación

Redacción FOX Deportes

Santiago Giménez requiró de cirugía para solucionar un problema en el tobillo y, aunque volverá hasta febrero, se encuentra lleno de optimismo.

El mexicano compartió una serie de fotos en redes sociales, acompañadas de un mensaje de agradecimiento para la afición, así como información sobre lo que se avecina:

“Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!!”.

En la publicación también hay mensajes de apoyo de su familia, todos escritos a mano, y en los que le recuerdan que todo es parte del proceso para regresar más fuerte que nunca.

Giménez disputó 11 partidos antes de lesionarse a finales de octubre; además, marcó una ocasión y dio dos asistencias.