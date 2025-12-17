¿Hasta febrero? Santiago Giménez seguirá de baja con el Milan

Enrique Gómez

Y pensar que el Milan pensaba tener listo a Santiago Giménez para mediados de noviembre…

Tras varias semanas de baja por una lesión que nunca cedió por sí misma, el delantero mexicano se sometió a una operación en el tobillo derecha. La cirugía fue un éxito, pero el tiempo de recuperación será largo, por lo que tanto el club como la propia Selección Mexicana deberán ser pacientes.

El club lombardo esperaba que el jugador estuviera listo en poco tiempo y el futbolista anhelaba que si paraba unas cuantas semanas y aplicaba un tratamiento conservador, podría sentirse mejor, pero la cirugía fue inevitable.

De acuerdo con el periodista Daniel Reyes, el futbolista de 24 años salió muy bien de la limpieza de tobillo que se practicó en Ámsterdam, sin embargo, el atacante le aguardan unos dos meses más fuera de las canchas, pues el procedimiento demanda al menos un mes y medio en total reposo.

Es decir, el Milan no podrá contar con el futbolista hasta mediados de febrero. Si sumamos todo el periodo de ausencia, desde el golpe que sufrió en el duelo del 28 de octubre contra el Atalanta, se estiman unos cuatro meses totales de baja para el atacante, golpe durísimo a estas alturas de su carrera.

Por suerte para el equipo ‘rossonero’, lo cierto es que no ha necesitado a ‘Santi’ en estas semanas, pues en los seis partidos de Serie A sin el seleccionado, el equipo suma cuatro victorias y dos empates, registros que lo colocan en el liderato de la tabla de posiciones. Nada mal para un club que a principios de temporada tenía todas sus esperanzas en ataque puestas en el atacante que llegó a la institución en enero.

¿Podrá Giménez ganar rodaje y recuperar su nivel antes del Mundial? El Milan está eliminado de la Copa Italia y solo tiene el compromiso de la Serie A, por lo que será complicado que el mexicano pueda meterse en la rotación ofensiva una vez que regrese a las canchas.