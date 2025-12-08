El Milan espera y valora a Santiago Giménez

Enrique Gómez

La verdad es que el Milan lo ha hecho bastante bien sin Santiago Giménez y hasta parece que no lo necesitan. Pero cuando hubo que jugar más partidos en la semana, se notó la falta de personal en la plantilla rossonera y sobre todo, la ausencia de un centro delantero que pueda capitalizar el ataque.

Y aunque el fin de semana, unos días después de la eliminación en la Copa Italia, el Milan volvió a la senda de la victoria con una remontada épica sobre el Torino (3-2 el marcador final), el técnico Massimiliano Allegri admitió que el delantero mexicano le hace falta en su esquema y espera que pronto pueda volver a aparecer en la cancha. Por lo pronto, ya volverá a los entrenamientos.

“Esperemos que vuelva a entrenar con el equipo esta semana, su tobillo está bien. Esperamos recuperarlo porque lo necesitamos. Marcó muchos goles en el Feyenoord y no ha olvidado cómo hacerlo; es un jugador fiable”, comentó el técnico italiano, en defensa del atacante de 24 años, quien ha sido duramente criticado por su falta de gol, pese a todos los partidos como titular esta temporada.

El seleccionado mexicano, quien no pudo atender la pasada Fecha FIFA por su lesión, tiene un golpe en el tobillo que lo ha marginado de los últimos cinco partidos de la Serie A, además de uno por la Copa Italia. El club jamás ha emitido un parte médico ni un pronóstico de recuperación, pero fue el propio jugador quien en su momento informó que se vería obligado a parar por un tiempo después de jugar varios partidos con dolor.

Al Milan le quedan tres comporomisos en el año, uno de ellos, la Supercopa contra el Napoli y la pregunta es si ‘Santi’ podrá jugar alguno de estos encuentros y ayudar al equipo lombardo a mantenerse en la cima de la tabla de posiciones, después de casi media temporada en la Serie A del futbol italiano.

Sin el mexicano, Il Diavolo tiene cinco victorias y un empate en la liga, además de a eliminación en Copa.