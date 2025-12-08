Los 5 momentos de la Jornada 14 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Lautaro Martínez está on fire. Con su gol frente al, Como llevó a 30 su cuenta de rivales a los que les ha anotado desde su llegada al calcio, en 2018. Ningún jugador de las 5 grandes ligas de Europa lo ha conseguido en una sola liga.

El partido entre Lazio y Bologna marcó la primera vez en 70 años en la que dos daneses anotan un tanto para cada equipo. Gustav Isaksen lo hizo para los ‘Biancocelesti’ y Jens Odegaard para los ‘Rossoblù’.

Rasmus Højlund se convirtió en el futbolista del Napoli que le marca más rápido a la Juventus desde 1989. En el camino le ayudó a los ‘Azurri’ a mantener el invicto en casa en un año calendario por primera vez en 34 años, con récord de 13 victorias y 4 empates.

Kenan Yildiz igualó a Alessandro Del Piero como los únicos jugadores Sub-21 de la Juventus que han marcado 5 goles en sus primeros 15 partidos de liga en los últimos 50 años.

Adrien Rabiot anotó un disparo de 29 metros frente al Torino; es el tiro más largo desde que Keisuke Honda concretó uno de 30 metros en 2016.