El Milan extrañó a Santiago Giménez en su eliminación contra Lazio

Redacción FOX Deportes

El liderato en la Serie A no le sirvió al Milan para evitar la eliminación en la Copa Italia. Desde ya, el equipo de Santiago Giménez se despide de uno de los dos títulos a los que aspiraba en esta temporada.

Lazio venció 1-0 al equipo ‘rossonero’ en el Estadio Olímpico de Roma y se clasificó a cuartos de final. Su rival en la siguiente instancia será el Bologna, que venció 2-1 al Parma como local.

El equipo de ‘las Águilas’ tomó venganza de la derrota 1-0 del pasado fin de semana por la Serie A (contra este mismo rival) en San Siro y le propinó una dolorosa eliminación al equipo de Massimiliano Allegri, que se asumía como un fuerte candidato para ganar el título copero en esta temporada.

El único gol del encuentro estuvo a cargo de Mattia Zaccagni (80’), quien literalmente se lanzó hacia su espalda para encontrar el tiro de esquina y rematarlo con toda potencia y colocación hacia primer poste.

El Milan mandó una alineación muy rentable para este encuentro y aunque en primera instancia dejó en la banca a Christian Pulisic y Luka Modric, ambos jugadores ingresaron al minuto siguiente que cayó el gol del equipo local; aun así, no encontraron el tiempo ni el espacio para emparejar el marcador.

Rafael Leao falló la ocasión más clara para el Milan, que en este partido sí que extrañó a Santiago Giménez (lesionado del tobillo desde finales de octubre), para al menos tener más opciones en ofensiva.