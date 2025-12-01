Santiago Gimenez tampoco estará disponible contra Lazio en la Coppa Italia

Oscar Sandoval

Milan se enfrentará a Lazio en los octavos de final de la Coppa Italia y Massimiliano Allegri comenzó a recuperar a futbolistas que estaban en la enfermería, sin embargo, Santiago Gimenez continúa fuera del grupo y será baja para la batalla en el Olímpico de Roma.

Gimenez no forzará su regreso a las canchas porque tiene el objetivo de recuperarse al 100% de la lesión que sufrió en el tobillo derecho, la rehabilitación ha tardado más de lo esperado y el delantero se perderá un partido más.

La Gazzetta dello Sport asegura que el mexicano “es baja definitiva” luego de entrenar por separado, aunque la buena noticia es que “está empezando a darlo todo” con la mira puesta en el duelo del próximo lunes contra Torino.

La Coppa Italia se le estaba dando bien al 'Bebote' quien anotó su único gol de la campaña con la camiseta ‘Rossoneri’ ante Lecce en la segunda ronda.