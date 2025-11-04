Olvídense de Santiago Giménez en el Milan, al menos por un tiempo

Enrique Gómez

Aunque el Milan contaba con Santiago Giménez para el próximo partido y pesar de que la Selección Mexicana lo quería para la Fecha FIFA de noviembre, “llegó el momento de parar” para el jugador.

El delantero mexicano envió un mensaje en sus redes sociales que deja entrever que su molestia en el tobillo requerirá más atención de la que pensaba el mismo Massimiliano Allegri.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, fue lo que escribió ‘Santi’ a través de redes sociales, quien se comprometió a recuperarse y prepararse para reaparecer “lo antes posible”.

Giménez salió lesionado a los 62 minutos del partido ante el Atalanta (Jornada 9 de la Serie A) y aunque previo al duelo ante la Roma (donde el atacante no fue convocado), el técnico del Milan confiaba en tenerlo para el cotejo ante el Parma (Jornada 11, 8 de noviembre), el mensaje de ‘Santi’ da a entender que dedicará los próximos días a sanar por completo para no tener que volver a jugar con molestias.

Y si el atacante se va a ausentar de los partidos con su club, lo más lógico sería que la determinación se aplicara de igual manera con la Selección Mexicana y declinara el posible llamado de Javier Aguirre para los partidos amistosos del 15 y del 18 de noviembre contra Uruguay y Paraguay, en Coahuila y Texas.

¿Todo es por culpa de la lesión? Giménez no ha hecho gol en esta Serie A y no lo hará en el futuro cercano.