Los números no respaldan las titularidades de Santiago Gimenez con Milan

Oscar Sandoval

Santiago Gimenez no ha podido iniciar sus registros goleadores con Milan esta temporada en la Serie A y las críticas de la afición por la falta de gol son constantes. Massimiliano Allegri ha defendido al mexicano quien tiene estadísticas que reflejan su poca relevancia en la ofensiva ‘Rossoneri’.

Tonight's team selection 🚨📋



Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/WQS6tMnIPm — AC Milan (@acmilan) October 28, 2025

Gimenez ha disputado 627 minutos en los que suma una asistencia, números muy pobres para un delantero que busca su lugar entre los mejores del futbol italiano y que en ocho partidos registra 21 disparos, ninguno terminó en las redes y Comparisonator exhibe las carencias del ‘Bebote’.

Con cero goles hasta el momento, el mexicano tiene un promedio de 0.02 goles esperados y 0.78 tiros a portería por partido; Gimenez está jugando lejos del arco y así lo demuestra la IA que registra 3.44 toques de balón en el área rival por cada 90 minutos.

El delantero salió de cambio ante Atalanta y podría estar de baja por lesión, necesitará resetearse porque las críticas no pararán hasta que comience a marcar goles por más buenas actuaciones que tenga, según Allegri.