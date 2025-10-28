Santiago Giménez, 'ignorado' y lesionado en el Milan

Enrique Gómez

Aunque el árbitro jamás le creyó, el golpe que se llevó Santiago Giménez fue tal que tuvo que pedir su cambio apenas a la hora del partido. Otra jornada sin gol para el mexicano, siempre titular en el Milan.

El delantero de 24 años abandonó el campo cuando su equipo estaba empatando 1-1 ante el Atalanta. Terrible noticia para el equipo rossonero, pues se trata del único delantero de área que hay en la plantilla.

Giménez, quien no tuvo balones a modo en este encuentro en Bérgamo, recibió dos faltas en un minuto, sin embargo, la segunda no fue sancionada por el árbitro, pese a que el mexicano se quedó tendido en el campo. De hecho, cuando terminó el contragolpe de la ‘Dea’ producto de la pérdida de ese balón, el silbante le mostró el reloj a ‘Santi’ para advertirle que le estaba tomando el tiempo ‘perdido’.

Gimenez comes off for Loftus-Cheek 🔄



⚫️🔵 1-1 🤍 (62') — AC Milan (@acmilan) October 28, 2025

El atacante sí se levantó, pero cuando ya no pudo llegar a la siguiente jugada en ataque de su equipo, pidió su cambio y Massimiliano Allegri mandó a su reemplazo (Ruben Loftus-Cheek) a los 61 minutos.

El mexicano fue amonestado apenas a los nueve minutos por una falta (poco tiempo después de que su compañero Samuele Ricci abriera el marcador), por lo que terminó abandonando este partido con una tarjeta amarilla, una lesión, pero sin goles; de hecho, en lo que va de esta Serie A no tiene anotaciones.

El seleccionado ‘azteca’ ha sido titular en ocho de los nueve partidos que van de la liga italiana, donde solamente suma una asistencia. En tanto, el Milan hiló su segundo empate consecutivo y empieza a alejarse del liderato.