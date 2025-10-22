Santiago Giménez se descarta para Chivas: "No puedo jugar ahí"

Enrique Gómez

Ya sea porque las reglas lo descarten o por convicción propia, Santiago Giménez no se ve en Chivas.

El delantero de la Selección Mexicana no nació en México y no tiene ningún tipo de ascendencia mexicana, pero se ha criado como un mexicano y vivió en el país casi toda su infancia y juventud antes de emigrar al Feyenoord, pero, por él piensa que igual no califica para jugar con el Guadalajara.

“No sé si puedo jugar en Chivas. Por lo que me han dicho, no puedo. Porque necesito o nacer, haber nacido en México, o que mis papás hayan nacido en México. Y pues no, ninguna de las dos; entonces creo que no puedo”, contestó Giménez a un seguidor que le preguntó si jugaría en el Guadalajara, durante una transmisión en vivo a través de las redes sociales del propio delantero de 24 años.

Aunque, quien sabe, tanto ha regateado el ‘Rebaño’ sus restricciones de mexicanidad que quizá encontrarían una excepción para contratar al actual jugador del Milan de la Serie A.

¿En el Guadalajara solo pueden jugar futbolistas mexicanos? Bueno, las reglas se han suavizado con futbolistas como Cade Cowell o Santiago Ormeño, quienes ni siquiera son seleccionados por México.

REGLA ANTERIOR PARCHE BENEFICIADO Solo nacidos en México Con padres mexicanos Efraín Álvarez (y muchos más) Con padres mexicanos Con un solo padre mexicano Cade Cowell Seleccionables por México Se anula esa regla Santiago Ormeño y Cowell

Por ahora, la mínima mexicanidad que cabe en Chivas es tener padre o madre mexicana y aunque Santiago Giménez no la cumple, quizá esa norma podría adaptarse a la globalización, como ya sucedió en otros ejemplos. Aun así, seguramente ‘Santi’ tendría como prioridad volver a su querido Cruz Azul, cuando sea momento de poner fin a su carrera en Europa.

Hasta ahora, ningún naturalizado de la Selección Mexicana ha jugado en el ‘Rebaño’ y por eso, Giménez no se ve portando la rojiblanca en su carrera.