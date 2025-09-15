Santiago Giménez recibe apoyo de Rafael Leao en medio de su sequía

Enrique Gómez

Jugar los tres partidos que van de la temporada como titular en el Milan y no tener un solo gol es un desperdicio que duele, pero al menos Santiago Giménez tiene el apoyo de sus compañeros.

Tras la publicación que hizo en redes sociales para celebrar la victoria 1-0 sobre el Bologna, el mexicano recibió comentarios en contra por su nulo aprovechamiento siendo el ‘9’ de área de uno de los equipos más grandes de Europa, sin embargo, Rafael Leao le envió un mensaje de aliento.

“¡Vas a hacer muchos goles pronto!”, fue el mensaje del talentoso extremo portugués, uno de los jugadores más influyentes en la plantilla pese a que se ha perdido los tres partidos de liga por lesión.

Así el arranque del Milan en la Serie A:

· Derrota 2-1 ante Cremonese | Santi jugó 90’

· Victoria 2-0 contra Lecce | El mexicano disputó 87’

· Triunfo 1-0 frente a Bologna | Giménez vio 85’

En el primer partido de la temporada, por la Copa Italia, el conjunto de Massimiliano Allegri ganó 2-0 ante el Bari, donde Giménez hizo su único aporte hasta ahora: asistencia a los 48 minutos.

El delantero mexicano, autor de un golazo en la pasada Fecha FIFA contra Corea del Sur, está viviendo su segunda temporada en Italia, país al que llegó a mediados de la campaña pasada y donde suma un total de seis goles, una cifra un tanto distante a todo lo que se esperaba del joven atacante de 24 años.

El siguiente partido del Milan es ante Udinese, ¿podrá Giménez terminar con su sequía de cuatro meses en el club?