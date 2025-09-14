Luka Modric le dio el triunfo a Milan ante Bolonia

Oscar Sandoval

Milan derrotó 1-0 a Bologna y consiguió su segundo triunfo de la temporada en la Serie A, un gol histórico de Luka Modric valió tres puntos que impulsaron a los rojinegros al quinto lugar de la tabla para quedar a tres unidades de los líderes que son Napoli y Juventus.

Los ‘Rossoneri’ arrancaron lento, pero parece que van tomando la inercia necesaria para ganar en confianza y partidos que han sido complicados, el rendimiento tiene mucho por mejorar, pero consiguiendo resultados positivos es más fácil trabajar en la semana sin presión.

Santiago Gimenez inició como titular y a los 10 minutos tuvo una oportunidad con un disparo dentro del área que terminó atajando Lukasz Skorupski, sin embargo, le sigue siendo difícil tener una pelota a favor y acumula tres partidos sin marcar, en total, una sequía de 262 minutos.

El gol del triunfo lo marcó Modric a los 61 minutos para convertirse en el mediocampista de mayor edad con gol en la Serie A imponiendo el récord a los 40 años y 5 días, dándole una inyección de ánimo a Milan que tenía que aprovechar la derrota de la Roma para escalar posiciones en la tabla general.