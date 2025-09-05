Milan rompió una tradición de más de 100 años esta temporada

Redacción FOX Deportes

La marcha de Luka Jovic este último verano liberó el '9' en el Milan, un dorsal mítico en el fútbol que, sin embargo, está huérfano en esta temporada 'Rossonera' por primera vez en 100 años.

La de este año es una situación completamente anómala en la que ningún jugador ha querido heredar el dorsal de Luka Jovic, pues desde 1995, momento en el que se impuso la norma en la Serie A de los dorsales fijos, siempre hubo un jugador del Milan con el '9'.

Antes de la llegada de la norma del dorsal fijo y desde que se usan números en las camisetas, los jugadores de fútbol los llevaron con el orden del '1' al '11' para los titulares y el '9' casi siempre reservado para los delanteros centro. Milan, como cualquier otro equipo, tuvo un '9' en cada partido durante todo el siglo XX.

De Marco Van Basten, Gunnar Nordahl o Zvonimir Boban, míticos delanteros de Milan, el '9' pasó en los últimos años por nombres que no estuvieron a la altura de sus predecesores como el propio Jovic, André Silva, Fernando Torres o Gonzalo Higuaín, entre otros tantos.

Roberto Baggio, George Weah, Patrick Kluivert y Filippo 'Pippo' Inzaghi fueron los grandes representantes del '9' como dorsal fijo desde el 95 hasta el 2012. Desde la marcha del 'Pippo', quizá solo Olivier Giroud, campeón del 'Scudetto' de 2022, estuvo a la altura.

La marcha también de Francesco Camarda, canterano del club y nuevo jugador del Lecce, mermó las opciones de que un jugador del Milan portara el '9'. La elección de llevar el '18' por parte de Christopher Nkunku, último fichaje, certificó que los 'Rossoneri', al menos hasta enero, no tendrán '9'.