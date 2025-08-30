Santiago Gimenez ya tiene competencia con Milan y es Christopher Nkunku

Redacción FOX Deportes

Christopher Nkunku se convirtió este sábado en nuevo jugador del Milan por las próximas 5 temporadas, hasta 2030. La operación, según apuntan medios italianos, se cerró con una cifra cercana a los 42 millones de euros con bonus incluidos.

Time to stock up on balloons 🎈 #WelcomeNkunku — AC Milan (@acmilan) August 30, 2025

"AC Milan anuncia la incorporación definitiva de Christopher Nkunku, procedente del Chelsea. El delantero francés ha firmado contrato con los ‘Rossoneri’ hasta el 30 de junio de 2030", informó el club italiano en un comunicado.

La decisión del Milan de apostar por Nkunku llegó después de dos operaciones fallidas, primero con el nigeriano Victor Boniface, que no convenció al equipo médico por sus lesiones de cruzado en la rodilla derecha y después con el danés Conrad Harder, con el que no se llegó a un acuerdo.

Nkunku se formó en la cantera del Paris Saint-Germain, donde debutó con el primer equipo en 2015. En 2019, fichó por el Leipzig, donde disputó 172 partidos y marcó 70 goles. Ganó dos Copas de Alemania y el título de máximo goleador de la Bundesliga 2022/23.

En 2023, firmó por Chelsea, donde disputó 62 partidos y marcó 18 goles, ganando la Conference League y el Mundial de Clubes de 2025.