¡Milan sí quiere mandar a Santiago Giménez a la Roma!

Enrique Gómez

Acaba de decir el técnico del Milan que confían en Santiago Giménez, pero en la directiva tienen otras ideas. De hecho, ya tienen en marcha un plan para hacer un intercambio con la Roma.

La propuesta es canjear a Giménez por el ucraniano Artem Dovbyk, el mejor goleador que tuvo la Roma en la temporada pasada, pero que inició esta Serie A como suplente del irlandés Evan Ferguson.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el director deportivo del Milan, Igli Tare tiene toda la intención de desprenderse del seleccionado mexicano de 24 años después del partido contra el Lecce.

“Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez, veremos después del partido. Si es posible, haremos el cambio… si no, nos quedamos con el equipo actual”, comentó el dirigente, de acuerdo con la publicación que hizo el periodista italiano a través de sus redes sociales.

🚨 AC Milan director Igli Tare: “We are evaluating a swap between Dovbyk and Santi Gimenez, let’s see after the match”.



“If possible, we will go ahead with the swap… otherwise, we will stay with the current team”. pic.twitter.com/jpBhNhH6Ze — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

¿Quién saldría ganando? Dovbyk (28 años) tiene un nombre ganado por su etapa en Girona y los 17 goles que hizo con la Roma durante la campaña pasada, pero se dice que no es del total agrado del técnico Gian Piero Gasperini y si su rol será el de suplente, quizá lo mejor sería aceptar la propuesta.

Giménez es un jugador más joven (24 años) y la temporada hizo 22 goles (aunque solo siete fueron con el Milan), es decir, todavía no ha alcanzado su máximo nivel y podría convertirse en un delantero que agrade más al técnico de ‘La Loba’, algo que quizá ya no pueda conseguir el goleador ucraniano.

¿Entonces este intercambio le conviene a todos? Tal vez a todos menos a ‘Santi’, quien es el único delantero (y por tanto, el titular) en un gigante histórico del futbol europeo.

No tiene nada célebre durar siete meses en el Milan, pero al menos la Roma jugará la Europa League.