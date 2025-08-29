Confianza total en Santiago Giménez: "Esperamos mucho de él"

Redacción FOX Deportes

Ya sea porque es el único delantero que tiene el Milan o por verdadera confianza del técnico, Santiago Giménez acaba de ser ratificado como el delantero estelar del equipo para los próximos partidos.

Por demás está decir que no hay forma de que el atacante mexicano (autor de 6 goles y 4 asistencias en media temporada) deje al equipo italiano. Ya lo había aclarado su representante y ahora, el entrenador.

Previo a la segunda fecha de la Serie A (donde el Milan buscará borrar la vergonzosa presentación en casa y la derrota contra el recién ascendido Cremonese), el técnico Massimiliano Allegri respaldó a Santiago Giménez y aseguró que, con tiempo y trabajo, el jugador que le retribuirá mucho al club.

De vuelta en casa 🇮🇹❤️‍🔥 pic.twitter.com/bgznRNUNGN — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) August 5, 2025

“Santi es, actualmente, el único delantero que tenemos. Es un gran jugador que marcó muchísimo en el Feyenoord; lo conozco desde hace 20 días: esperamos mucho de él”, comentó el estratega que llegó al equipo rossonero para esta campaña y que no pudo entrenar con Giménez hasta ya avanzada la pretemporada, pues el futbolista jugó la Copa Oro con México y después tomó sus vacaciones.

Giménez jugó todo el partido en la primera fecha de la liga, sin embargo, no pudo responder a la confianza del técnico; en realidad, nadie lo hizo, por eso el equipo terminó perdiendo 2-1 en San Siro y dejó en claro por qué fue octavo en la pasada Serie A y no se clasificó para ningún torneo europeo.