Les guste o no, Santiago Giménez se queda en el Milan

Enrique Gómez

Solo tiene siete meses en el Milan. Se merece más oportunidades y Santiago Giménez las tendrá. El delantero mexicano se queda en el gran club de la Serie A, a pesar de los rumores acerca de su salida.

Rafaela Pimienta, representante de ‘Santi’, confirmó su estancia en el conjunto italiano para la temporada 2025/26: “Puedo garantizar que los reportes no son reales. Él se quedará en el club”.

El periodista Fabrizio Romano fue quien compartió la aclaración de la agente y de esta manera se da por hecho que el atacante de 24 años tendrá la oportunidad de afianzarse en el legendario club rossonero.

El seleccionado mexicano tiene seis goles y cuatro asistencias desde que llegó a Italia en enero.

🚨🇲🇽 Santi Gimenez’s agent Rafaela Pimenta: “Gimenez is not going to leave AC Milan”.



“I can guarantee that reports are not true. He’s staying at the club”. pic.twitter.com/ejXTGlgM2u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

Los rumores en torno a su partida de la institución han sido una constante durante el verano, pue lo cierto es que Giménez no ha podido impactar a la altura de lo que requiere un club de esta categoría, pero, lo cierto es que ningún jugador del plantel lo ha hecho y la finalización en 8° lugar de la pasada Serie A y el debut con derrota de esta temporada ante el Cremonese es responsabilidad de todos.

Además, el Milan no tiene ningún otro delantero de área y en este punto, la salida de ‘Santi’ sería inadmisible, por más que sus condiciones no sean las favoritas del técnico Massimiliano Allegri, quien le concedió la titularidad y la oportunidad de jugar todos los minutos en la presentación en San Siro.

El próximo partido del Milan es el 29 de agosto contra Lecce, otro club modesto de la liga italiana. El equipo y el delantero deben aprovechar.