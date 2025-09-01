Fichajes de lujo para Milan en el último día de mercado

Redacción FOX Deportes

Milan cerró este lunes su mercado de fichajes con las incorporaciones del centrocampista francés Adrien Rabiot, procedente del Olympique Marsella, y del defensa alemán David Odogu, del Wolfsburgo.

Strength. Elegance. Experience. Adrien Rabiot is Rossonero 🔴⚫#WelcomeRabiot — AC Milan (@acmilan) September 1, 2025

Rabiot, que ya coincidió con Massimiliano Allegri en la Juventus, vuelve a Italia tras una temporada en el club francés y una discusión con su técnico, Roberto De Zerbi, en el inicio de la presente que desencadenó su marcha final.

El centrocampista, de 30 años, llega con un contrato de cuatro años por unos 10 millones de euros como tercer refuerzo en el centro del campo tras los fichajes del croata Luka Modric y del italiano Samuele Ricci, aunque para paliar también la marcha del estadounidense Yunus Musah al Atalanta.

El defensa alemán, de 19 años, con apenas tres partidos disputados en la Bundesliga, es la gran apuesta para la defensa 'Rossonera', a la que llega por 10 millones con bonus incluidos.