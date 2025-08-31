Santiago Giménez se queda en el Milan

Redacción FOX Deportes

La salida de Santiago Giménez del Milan parecía inminente, luego de que la Roma pusiera en la mesa un intercambio con Artem Dovbyk; sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

El ‘Bebote’ ya había abierto la puerta para salir del cuadro ‘Rossonero’ y las dos instituciones trabajaban para afinar los detalles; sin embargo, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano informa este lunes 1 de septiembre que la agente del ‘Bebote’, Rafaela Pimenta, confirmó que el mexicano se queda en el Milan.

De hecho, en su cuenta de Instagram, la manager publicó una historia con el mensaje: "Sarà perché tifiamo @santigimenez x @acmilan”.

El texto hace alusión a la forma en la que los seguidores de los ‘Rossoneri’ entonan la canción Sarà perché ti amo del grupo italiano Ricchi e Poveri, pues cambian la frase “ti amo” (te amo) por la palabra tifiamo (animamos/apoyamos).