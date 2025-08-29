El Milan de Santiago Giménez selló su primer triunfo en la Serie A

Karla Villegas Gama

Milan sumó sus primeros tres puntos en la Serie A al derrotar al Lecce 2-0 en calidad de visitante.

Los ‘Rossoneri’ se hicieron con el control del partido desde el silbatazo inicial y demostraron su superioridad en todas las líneas.

Matteo Gabbia dio el primer aviso cuando clavó un cabezazo tras córner de Luka Modric, pero el VAR anuló el tanto.

Las oportunidades de peligro no cesaron, pero Wladimiro Falcone estuvo espectacular bajo los tres palos y le negó el tan ansiado tanto al rival.

Ruben Loftus-Cheek y Santiago Giménez tuvieron las más claras, pero no lograron convertir y al medio tiempo el marcador estaba empatado sin goles, difícil de creer tras los constantes esfuerzos del cuadro de Massimiliano Allegri.

En el complemento el tenor del partido se mantuvo con un Milan echado al frente intentando capitalizar su talento.

Al 62’ Giménez encontró el fondo de las redes tras enviar el esférico por debajo de las piernas de Falcone, a pase de Alexis Saelemaekers. Sin embargo, el VAR volvió a negarle el tanto a los ‘Rossoneri’.

Cuatro minutos más tarde, Loftus-Cheek por fin consiguió abrir el marcador, esta vez tras un cobro de falta.

La presión del Milan creció y su esfuerzo dio frutos al 86’, gracias a Christian Pulisic. El estadounidense aprovechó un error en la defensa para plantarse frente a Falcone y hacer el 2-0 definitivo.

Con este resultado, los de Allegri se colocan en el séptimo sitio de la general con tres puntos.